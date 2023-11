- A expectativa da torcida é quartas de final. Porque se a gente for ver, o Barcelona, até 2005, não tinha ganhado nenhuma Champions. Aqui na Europa se tem a noção da dificuldade que é ganhar, chegar, estar ali, e também de onde está vindo o clube. O Barcelona está tentando sair da maior crise institucional de sua história, com problemas econômicos, problemas de identidade. A expectativa do torcedor é quartas de final. Se você sai na rua e vai conversar com a torcida do Barcelona, é chegar ali e ver o que mais pode fazer. Uma temporada difícil, sem o Camp Nou, exilado num estádio que não pressiona tanto, com o time ainda em reconstrução - o Barcelona gastou três milhões no mercado de transferências, está usando muita gente da base porque não conseguiu contratar... a expectativa é ficar entre os oito - afirmou o jornalista.