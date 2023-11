Caso vença o Brasileirão deste ano com o Atlético, essa será a terceira taça do campeonato na carreira de Felipão. As outras conquistas ocorreram em 1996, pelo Grêmio, e 2018, pelo Palmeiras. Mesmo com currículo tão recheado, há uma parcela da torcida que ainda contesta o trabalho do treinador. Uma eventual conquista do campeonato nacional, no entanto, deve acabar com qualquer dúvida: Scolari é um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro.