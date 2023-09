A partida tomou um rumo emocionante nos minutos finais. Aos 31 minutos do segundo tempo, o Celta ampliou o placar para 2 a 0. Ao que tudo indicava, o Barça terminaria a partida com a primeira derrota na temporada, mas o ataque catalão entrou em ação. Lewandowski marcou o primeiro gol aos 36 e, quatro minutos depois, empatou. Ligado no jogo, João Cancelo garantiu a virada épica aos 44, no apagar das luzes.



+ Em jogo emocionante de seis gols, Juventus é derrotada pelo Sassuolo e deixa a liderança do Campeonato Italiano escapar