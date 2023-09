Com três bolas na rede em cada tempo regulamentar, a partida terminou com 90 minutos emocionantes, além dos acréscimos. Com este resultado, o Sassuolo respira na competição, alcança o seis pontos e sobe para o 11 lugar, mas ainda pode ser ultrapassado. Já a Juve se mantém em quarto lugar, com dez, atrás de Inter de Milão, Milan e Lecce.



