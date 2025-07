Ex-Espanha detona time após goleada: ‘Vou doar metade do meu salário’

Robert Moreno, ex-treinador da Espanha e atual técnico do FC Sochi, manifestou forte descontentamento após a derrota acachapante de sua equipe por 4 a 0 diante do Akron, em casa. A partida aconteceu pela segunda rodada do Campeonato Russo, no sábado (26).

Moreno, que atuou como treinador interino da seleção espanhola em 2019 durante o afastamento de Luis Enrique — à época lidando com a grave enfermidade da filha Xana —, demonstrou especial frustração com o desempenho defensivo do Sochi.

O time sofreu três gols nos primeiros dez minutos da partida mais recente, repetindo um padrão preocupante já observado na rodada anterior, quando também foi vazado três vezes nos minutos finais da derrota para o Lokomotiv Moscou. Ambas as partidas foram válidas pela liga nacional.

— O elenco deve contribuir com pelo menos metade do seu salário. Vou doar metade do meu salário. Se não for possível por contrato, doarei mesmo assim. Não merecemos esse dinheiro. Os últimos 10 minutos da última partida e os primeiros 10 desta foram uma vergonha, disse Moreno.

— É vergonhoso e desonroso. Sinto-me envergonhado como nunca antes na minha carreira de treinador. Quero pedir desculpas ao clube, à comissão técnica, à diretoria e, acima de tudo, à nossa torcida — finalizou.

Missão impossível❓

O ex-treinador da Espanha desembarcou na Rússia em dezembro de 2023, com o desafiador objetivo de evitar o rebaixamento do Sochi, que à época ocupava a lanterna do Campeonato Russo. No entanto, não obteve êxito em sua missão. Na temporada seguinte, apesar de encerrar a campanha na quinta colocação da segunda divisão, a equipe alcançou a fase de promoção graças à exclusão administrativa de um clube: o Chernomorets. Assim, o Sochi garantiu seu retorno à elite do futebol russo, mesmo após um início desfavorável na competição.

