Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra a movimentação de sábado (26) de negociações do principal palco do mercado da bola.

➡️ Veja como foi o mercado da bola internacional de sábado

João Félix 📝 Al-Nassr

Considerado uma das maiores promessas do futebol mundial nos últimos anos, João Félix está próximo de um destino até recentemente improvável: a Arábia Saudita. O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, encaminhou a contratação do atacante. ➡️ Saiba mais

João Félix em ação pela seleção de Portugal (Foto: Pedro Martins/AGIF)

Luis Díaz 💰 Bayern de Munique

O Bayern de Munique está cada vez mais próximo de acertar a contratação de Luis Díaz, atacante do Liverpool. Segundo o jornal alemão "Bild", o colombiano já possui um acordo em relação aos termos pessoais do contrato e, agora, o jornalista Fabrizio Romano noticiou que as negociações estão em estágios finais para o jogador assinar até junho de 2029. ➡️ Saiba mais

