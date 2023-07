Estados Unidos domina lista das jogadoras mais bem pagas da Copa do Mundo Feminina

O que explica o domínio dos Estados Unidos?



> As norte-americanas têm vantagens ​​sobre as jogadores de outros países pela assinatura de um acordo coletivo histórico com a U.S. Soccer, a federação de futebol dos Estados Unidos.



> Este acordo, assinado em maio de 2022, igualou a remuneração da seleção feminina com a masculina em termos de taxas de participação, bônus por desempenho e receitas comerciais. As duas seleções também dividem o prêmio em dinheiro das duas Copas do Mundo.



> Além disso, o enorme sucesso da equipe norte-americana nas últimas décadas aumenta o valor dos acordos comerciais com marcas patrocinadoras.