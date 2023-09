- Estamos extremamente felizes de trazer Ansu ao clube. Ele é um dos melhores jovens do mundo e chega com uma quantidade impressionante de experiência doméstica e continental, apesar de sua idade. Esta é a maior temporada da história do clube e estamos muito felizes que um jogador da qualidade dele vai ser parte disso. Daremos a ele a oportunidade de se misturar ao elenco e se acostumar ao trabalho de Roberto De Zerbi, mas naturalmente estamos animados de vê-lo com a camisa do Brighton - disse David Weir, diretor técnico dos Seagulls.