No jogo dos Gunners, nenhum brasileiro balançou as redes. O brilho foi de Bukayo Saka (dois gols) e Odegaard (um gol e uma assistência). Com a vitória, o Arsenal chegou a 55 pontos e está dois atrás do Liverpool. Agora, para respirarem na briga, os times precisarão secar o Manchester City no jogo contra o Chelsea.