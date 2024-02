➡️ Darwin Nuñez temporada 23/24



43 jogos 🏟️

18 gols ⚽

13 assistências 🅰️



Mesmo com as falhas e as críticas, o uruguaio conseguiu provar o BOM JOGADOR que é.



Volto a repetir que é essencial no elenco.



A gente xinga ele, mas no fundo sente falta quando não é titular. 🌪️🇺🇾 pic.twitter.com/eGYCigf8vL