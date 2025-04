Principal torneio entre clubes da Europa, a Champions League fica cada vez mais perto de descobrir quem será seu campeão. Para o "Opta", porém, já é possível projetar quem levantará o troféu ao fim da temporada. Em alta, o Barcelona é apontado como favorito ao título.

De acordo com o supercomputador do Opta, site especializado em números, o Barcelona possui 23,1% de chances de ser campeão. O PSG vem logo depois, com 19,3%. O Arsenal fecha o Top 3, com 15,6% de chances.

O Opta ainda mostra a chance dos times de avançarem à semi. Além do trio citado acima, a Inter de Milão também é cotada para seguir viva na competição. Já os times com maiores chances de chegar à final são Barça e Paris Saint-Germain.

O mecanismo leva em consideração as cotações nas casas de apostas e os rankings estabelecidos em sua base de dados. Os números tem como fundamento o desempenho recente do time. Em caso de derrota, por exemplo, as chances do time caem. Assim como aumentam em caso de vitória.

Foto: Reprodução/Barcelona

Veja as chances de título na Champions League baseado no Opta:

Chances de chegar à semi Chances de chegar à final Chances de título Barcelona 78,2% 44,3% 23,1% PSG 71,3% 36,2% 19,3% Arsenal 50,2% 29,5% 15,6% Inter de Milão 51,5% 27,8% 13,8% Real Madrid 49,8% 25,2% 12,2% Bayern de Munique 48,5% 22,8% 10,8% Aston Villa 28,7% 9,1% 3,7% Borussia Dortmund 21,8% 5,2% 1,5%

As altas chances do Barcelona e PSG de chegarem, pelo menos, na semifinal, se dá pelo fato de que as equipes enfrentarão duas das mais consideradas zebras na Champions: Borussia Dortmund e Aston Villa, respectivamente. Mesmo sendo o atual campeão, o Real Madrid é apenas o quinto favorito.

Os duelos de quartas de final da Champions começarão nesta terça-feira, dia 8, com os jogos entre Bayern de Munique x Inter de Milão e Arsenal x Real Madrid. Barcelona x Borussia Dortmund e PSG x Aston Villa completam a rodada na quarta. As partidas de volta serão na semana que vem.

O título da Champions League será definido no dia 31 de maio. A final da atual temporada será realizada na Allianz Arena, em Munique.