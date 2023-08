O Barcelona estaria disposto a antecipar a chegada do atacante Vitor Roque, do Athletico-PR. Veículos de imprensa da Espanha, como o jornal "As" pedem que o clube catalão acelere a vinda do brasileiro, contratado em julho deste ano, mas que deve chegar apenas em junho de 2024. Contudo, a saída de Ousmane Dembelé para o PSG aliviou a folha salarial culé e deixou uma lacuna a ser preenchida no setor ofensivo.