Esta é a quarta contratação do Barcelona na janela do verão europeu. Antes, o clube já havia fechado com o também meia Ilkay Gundogan, que encerrou seu vínculo com o Manchester City, e com o zagueiro Iñigo Martínez, que semelhante ao alemão, estava em fim de contrato com seu ex-clube, o Athletic Bilbao. O brasileiro Vitor Roque foi comprado por cerca de 74 milhões de euros junto ao Athletico Paranaense, mas só se apresentará a partir de 2024.