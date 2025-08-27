Barcelona acerta saída de Jan Virgili para rival espanhol

O Barcelona acertou a saída em definitivo do atacante Jan Virgili para o Mallorca, segundo o "Mundo Deportivo". A oficialização está pendente dos exames médicos, que serão realizados nesta quinta-feira (28).

A negociação gira em torno dos três milhões de euros (R$ 18,9 milhões), mas o Barcelona tem a opção de recompra de Jan Virgili. Além disso, o clube catalão mantém 50% dos direitos do atleta em caso de uma futura venda.

Recentemente, o Barcelona havia renovado o contrato de Virgili até junho de 2027, mas ambos os clubes chegaram a um denominador em comum após uma segunda rodada de conversas. O Mallorca espera contar com o atacante o quanto antes visando os próximos jogos da La Liga.

No sábado (30), o Mallorca encara o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pela 2ª rodada da La Liga. A expectativa é de que Virgili possa ser relacionado caso esteja regularizado até o fim de semana.

Jan Virgili brilha com Barcelona contra o Flamengo

No Intercontinental Sub-20, Jan Virgili foi o grande destaque do Barcelona contra o Flamengo, no Maracanã. O camisa sete marcou o primeiro gol da equipe culé no empate por 2 a 2, além de ter carimbado uma bola na trave do clube carioca.

O jovem de 19 anos chegou ao Barcelona em 2024 e era tratado como uma das grandes joias do clube. No entanto, o Virgili tinha o desejo em jogar na equipe profissional, enquanto os blaugranas entendiam que o atleta deveria permanecer mais um ano na base.

