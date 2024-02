Nesta sexta-feira (2), às 12h30 (horário de Brasília), Austrália e Coreia do Sul se enfrentam no Estádio Al Janoub, em Al-Wakrah (QAT), em grande jogo válido pelas quartas de final da Copa da Ásia. Duas das três favoritas ao título brigam pela vaga nas semifinais; os australianos tiveram maior facilidade na jornada, passando em primeiro nos grupos e goleando a Indonésia nas oitavas; os coreanos ficaram atrás do Bahrein na fase inicial e precisaram dos pênaltis para passar pela Arábia Saudita. O jogo será transmitido pela ESPN 4 e pelo Star+.