O QUE VEM POR AÍ?

Os Colchoneros entram em campo determinados a melhorar o desempenho em relação à temporada anterior. Na La Liga 22/23, o time de Simeone terminou em terceiro lugar, com 77 pontos, atrás do campeão Barcelona e do vice-líder Real Madrid. Com um elenco talentoso, o Atlético de Madrid está ansioso para competir pelo título do Campeonato Espanhol nesta nova edição.



