O QUE VEM POR AÍ?

O Manchester United entra em campo após uma sólida campanha na última temporada, terminando em terceiro lugar no Campeonato Inglês, com 75 pontos. O clube busca manter bom desempenho e competir pelo título. Com uma classificação assegurada para a Champions League deste ano, o Manchester United está empenhado em enfrentar desafios tanto no cenário nacional quanto internacional. A janela de transferências trouxe mudanças significativas, com a saída de jogadores importantes e a chegada de novos talentos como Hojlund, Mason Mount e o goleiro Onana.



