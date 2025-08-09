Ex-Manchester United se envolve em briga em amistoso e sai com camisa rasgada
Greenwood é cobrado por dura falta em adversário
Ex-Manchester United, Mason Greenwood se envolveu em briga durante amistoso de pré-temporada e saiu com a camisa rasgada. Na fim do jogo entre Olympique Marseille e Aston Villa, o inglês cometeu uma falta dura em Onana e o zagueiro Tyrone Mings foi tirar satisfação com o compatriota.
No início, Onana levantou e cobrou Greenwood por conta da infração, mas Mings surgiu na sequência agarrando a camisa do jogador do Olympique Marseille pelo colarinho. Ambos bateram boca com muita intensidade e quase chegaram às vias de fato.
O árbitro da partida decidiu punir a dupla com um cartão amarelo para cada jogador ao invés de optar pelas expulsões. Enquanto Mings seguiu em campo, Greenwood foi substituído na reta final e deixou o campo de jogo sem camisa.
Em campo, o Olympique Marseille derrotou o Aston Villa por 3 a 1 durante o amistoso de pré-temporada. Greenwood marcou o primeiro gol da equipe francesa, enquanto Aubameyang balançou as redes duas vezes no segundo tempo para decretar o triunfo do time de De Zerbi.
