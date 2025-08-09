menu hamburguer
Ex-Manchester United se envolve em briga em amistoso e sai com camisa rasgada

Greenwood é cobrado por dura falta em adversário

Ex-Manchester United, Greenwood se envolveu em briga com Mings em amistoso entre Olympique Marseille e Aston Villa
imagem cameraEx-Manchester United, Greenwood se envolveu em briga com Mings em amistoso entre Olympique Marseille e Aston Villa (Foto: Miguel Medina/AFP)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/08/2025
16:23
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ex-Manchester United, Mason Greenwood se envolveu em briga durante amistoso de pré-temporada e saiu com a camisa rasgada. Na fim do jogo entre Olympique Marseille e Aston Villa, o inglês cometeu uma falta dura em Onana e o zagueiro Tyrone Mings foi tirar satisfação com o compatriota.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No início, Onana levantou e cobrou Greenwood por conta da infração, mas Mings surgiu na sequência agarrando a camisa do jogador do Olympique Marseille pelo colarinho. Ambos bateram boca com muita intensidade e quase chegaram às vias de fato.

O árbitro da partida decidiu punir a dupla com um cartão amarelo para cada jogador ao invés de optar pelas expulsões. Enquanto Mings seguiu em campo, Greenwood foi substituído na reta final e deixou o campo de jogo sem camisa.

Em campo, o Olympique Marseille derrotou o Aston Villa por 3 a 1 durante o amistoso de pré-temporada. Greenwood marcou o primeiro gol da equipe francesa, enquanto Aubameyang balançou as redes duas vezes no segundo tempo para decretar o triunfo do time de De Zerbi.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Greenwood deixa amistoso entre Olympique Marseille e Aston Villa sem camisa após briga
Greenwood deixa amistoso entre Olympique Marseille e Aston Villa sem camisa após briga (Foto: Miguel Medina/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

