⚽ COMO FOI O JOGO?

A primeira etapa foi de domínio absoluto dos comandados de Diego Simeone. O primeiro gol saiu em bate-rebate na área, onde a bola tocou por último no goleiro Rui Silva e morreu no fundo das redes. Logo depois, Morata desperdiçou um pênalti, mas balançou as redes ao pegar rebote de chute de De Paul e cabecear com o gol aberto.