Atlético de Madrid próximo de campeão da Copa do Mundo

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 14:32 • Manchester (ING)

Detalhes separam o Atlético de Madrid (Espanha) do atacante Julián Álvarez, da seleção argentina e do Manchester City (Inglaterra). Mais especificamente, o preço final da transação e as condições do pagamento. A informação é do jornalista David Ornstein, do "The Athletic".

As negociações entre os clubes avançaram significativamente ao longo da última semana, e a tendência é que o clube inglês receba um valor cerca de cinco vezes maior que o investido na compra do argentino em 2022 (14 milhões de libras).

Na última semana, Julián Álvarez revelou se sentir frustrado por não participar dos jogos mais importantes do Manchester City na última temporada. Essa insatisfação foi um dos motivos que levou o jogador a aceitar a troca de clube.

Entretanto, em entrevista concedida no sábado (3), Pep Guardiola, técnico do clube inglês, minimizou a frustração do argentino e afirmou que conta com ele no elenco para a temporada que está prestes a começar.

Na última temporada, o jogador entrou em campo 54 vezes pelo City, anotando 19 gols e 13 assistências. No total, foram 103 jogos disputados, com 36 gols e 17 assistências, além de seis títulos conquistados: Premier League 2022-23 e 2023-24; Uefa Champions League 2022-23; Copa da Inglaterra 2022-23; Supercopa da Uefa 2023 e Mundial de Clubes 2023.

Ao longo deste período, Álvarez também conquistou a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América de 2024 pela Argentina