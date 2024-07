Julián Alvarez dispara sobre papel no Manchester City: ‘Não é bom ficar de fora’

Julián Alvarez com a camisa do Manchester City. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 14:02 • Rio de Janeiro

Alvo de especulações sobre saída da Inglaterra, Julián Alvarez deu uma declaração intrigante sobre o papel no Manchester City atual. Segundo o argentino, apesar dos minutos em campo, o sentimento de falta de protagonismo em partidas importantes é um motivo para avaliar o futuro na carreira.

-Na última temporada, fui um dos jogadores com mais minutos pelo Manchester City, porém, no final das contas, não é legal ficar de fora de jogos importantes - disse o argentino.

A fala escancara que Julián Alvarez tem o futuro incerto na Inglaterra. Se depender dos Cityzens, o jogador ficará para compor o ataque junto de Erling Haaland, porém, o atleta aparenta ter outros planos.

Julián Alvarez tem vínculo com o Manchester City até 2028. OLI SCARFF / AFP

Uma apuração recente do portal The Athletic, inclusive, afirmou que questões climáticas atrapalham a adaptação do argentino em solo britânico. Alvarez e a família gostariam de atuar em um país mais quente, e nesse contexto surge o interesse do Atlético de Madrid, da Espanha, em assinar com o centroavante.

O futuro do argentino, entretanto, não deve ser concretizado nas próximas semanas, visto que ele está na disputa pelo ouro olímpico com a Albiceleste, na França. Pelo Manchester City, na temporada 2023/24, Alvarez marcou 19 gols e deu 13 assistências em 54 partidas.