Athletic Bilbao e Mallorca decidem a Copa do Rei: relembre as últimas finais sem Real Madrid e Barcelona

Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 08:05 • Sevilha (ESP)

A final da Copa do Rei da Espanha entre Athletic Bilbao e Mallorca acontece neste sábado (6), às 17h (hora de Brasília), no Estádio Olímpico de la Cartuja, em Sevilha (Espanha).

Esta não será a primeira vez que a decisão do principal mata-mata do país não terá a presença de Real Madrid e Barcelona, os principais times do país. No vídeo do topo da página, você pode relembrar as últimas finais sem a presença dos dois gigantes do futebol espanhol.

Athletic Bilbao e Mallorca desbancaram Real Madrid e Barcelona, e farão a final da Copa do Rei da Espanha (Foto: Ander Gillenea / AFP)