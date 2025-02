Atalanta x Brugge: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Atalanta e Club Brugge se enfrentam nesta terça-feira (18), às 17h00 (de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo. A partida é válida pela volta dos play-offs da Champions League. No jogo de ida, a equipe belga foi superior pelo placar de 2 a 1. O confronto terá a transmissão exclusiva da Max (streaming) e Space (TV por assinatura).

Jogando em casa, a Atalanta busca reverter o placar negativo do jogo de ida para avançar às oitavas de final da Liga dos Campeões. No Campeonato Italiano, a equipe apresenta um bom desempenho e ocupa a terceira posição, cinco pontos atrás do Napoli, atual líder da competição. Já na fase da liga da Champions League, o clube terminou na 9° colocação, uma abaixo da classificação direta para as oitavas. No último jogo, o time empatou contra o Cagliari sem gols.

O Club Brugge, por sua vez, vai a campo em vantagem pelo jogo de ida e, ao menos, irá tentar manter o empate para garantir o acesso na próxima fase do mata-mata. O time, apesar de estar em segundo lugar no Campeonato Belga, está a oito pontos do líder Genk. Na Champions, a equipe ficou em 24°, última colocação que assegurava a classificação para os play-offs. Assim como a Atalanta, o clube também vem de um empate na liga nacional.

Confira as informações do jogo entre Atalanta e Brugge

✅ FICHA TÉCNICA

ATALANTA X CLUB BRUGGE

VOLTA DOS PLAYOFFS - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, às 17h00 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo (ITA)

📺 Onde assistir: Max (streaming) e Space (TV por assinatura)

🟨 Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Rui Patricio; Rafael Tolói, Hien e Djimsiti; Cuadrado, Ederson, De Roon e Zappacosta; De Ketelaere, Samardzic e Retegui.

BRUGGE (Técnico: Nicky Hayen)

Mignolet; Seys, Mechele, Ordóñez e De Cuyper; Jashari e Onyedika; Talbi, Vanaken e Tzolis; Jutgla.