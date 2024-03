Atacante ex-Internacional marca contra o Porto e garante vitória no Campeonato Português

Cassiano celebra boa fase e importância no Estoril, de Portugal (Foto: Avant Sports / C2 Sports)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 15:33 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Cassiano viveu mais uma noite especial no Campeonato Português. Jogando contra o Porto, o camisa 11 foi o responsável direto pela vitória do Estoril, por 1 a 0, em duelo válido pela 27ª rodada. Aos 23 minutos da segunda etapa, o brasileiro, em cobrança de falta, balançou as redes. O resultado positivo fez os Estorilistas se afastarem ainda mais da parte debaixo da tabela e subirem para a 11ª colocação, agora com 28 pontos.

- Estou muito feliz pelo gol, mas o importante é a entrega do grupo e a vitória. Foi um jogo difícil, mas conseguimos ser felizes e sair com o triunfo. A gente se prepara para estes grandes jogos. Foi uma boa performance. Soubemos sofrer perante a qualidade do Porto e sair com os três pontos. Estou muito feliz com o meu desempenho, mas devo tudo aos meus companheiros. Os meus gols também dependem da contribuição da equipe - comemorou Cassiano, que recebeu o prêmio de melhor jogador do duelo pela Liga Portugal.

O gol da vitória sobre o Porto foi o segundo consecutivo de Cassiano para garantir o triunfo ao Estoril. Na última rodada, também anotou o tento do 1 a 0 diante do Portimonense. Na liga portuguesa, o atacante também foi decisivo no empate em 1 a 1 com o Famalicão. Ao todo, o brasileiro, de 34 anos, soma sete bolas na rede na competição e é o vice-artilheiro da equipe, enquanto, na temporada, é o maior goleador do time, com 12 gols em 31 partidas.

Com passagens por Internacional, Goiás e Paysandu, além de outros clubes brasileiros, Cassiano está na segunda temporada pelo Estoril e próximo de completar 50 jogos pelo clube. Em Portugal, também defendeu as cores do Boavista e do Vizela, chegando a ser eleito o melhor jogador da Segunda Liga Portuguesa de 2020/21, quando marcou 16 gols.

