Varga é atendido após choque na partida (Foto: Miguel MEDINA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 10:06 • Stuttgart (ALE)

O atacante Barnabás Varga, da Hungria, foi liberado do hospital de Stuttgart após ter protagonizado um momento forte na Eurocopa. No triunfo de sua equipe frente à Escócia, o centroavante se chocou com o goleiro adversário Angus Gunn e caiu desacordando, sendo conduzido a atendimento médico fora das quatro linhas de imediato.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na segunda-feira (24), o atleta passou por cirurgia no rosto em Stuttgart (ALE), em procedimento realizado com sucesso. Varga foi liberado para retornar ao seu país, ficando fora do restante da Eurocopa para dar prosseguimento ao tratatamento.

Segundo o Ferencváros-HUN, clube que Barnabás defende, o lance acabou gerando uma concussão, além da fratura de múltiplos ossos da face, o que levou à necessidade de cirurgia. Na última temporada, Varga fez 20 gols em 24 jogos no campeonato nacional, ajudando sua equipe a conquistar o sexto título seguido.

Com três pontos, a Hungria ficou na terceira colocação do grupo A, que também contava com Alemanha e Suíça, além da Escócia. Agora, aguarda a definição dos demais grupos para saber se ficará entre as quatro melhores terceiras colocadas, o que lhe daria uma vaga nas oitavas de final.

Varga, atacante da Hungria, após procedimento cirúrgico (Foto: Reprodução / X)