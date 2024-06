Classificados às oitavas da Eurocopa garantem premiação milionária; veja valores

🏆 Classificados para as oitavas da Eurocopa 2024:



- Alemanha (1ª do Grupo A)

- Suíça (2ª do Grupo A)

- Espanha (1ª do Grupo B)

- Itália (2ª do Grupo B)

- Inglaterra (1º do Grupo C)

- Dinamarca (2º do Grupo C)

- Eslovênia (3º do Grupo C)

- Áustria (1º do Grupo D)

- França (2º do Grupo D)

- Holanda (3º do Grupo D)

- Portugal (1º do Grupo F)