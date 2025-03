Ex-Real Madrid sobre Rodrygo: ‘Eu era mais rápido’

Javier Balboa, ex-jogador do Real Madrid, deu uma declaração surpreendente sobre Rodrygo. O comentarista, que atualmente trabalha no programa "El Chiringuito", elogiou o brasileiro, afirmando que é um jogador com características únicas no elenco dos merengues. Entretanto, Javier disse que, apesar de Rodrygo ser mais técnico, ele era mais rápido que o atacante.

Ao comentar projeções para a partida de volta da Champions League, o dérbi decisivo entre Real Madrid e Atlético de Madrid desta quarta-feira (12), Javier não hesitou ao falar sobre Rodrygo. O ex-jogador elogiou e se comparou ao brasileiro.

- Eu era um ponta próximo à linha, muito vertical, rápido e com habilidade para driblar. Hoje, no Real Madrid, há jogadores com esse estilo, mas quase todos jogam com o pé invertido. O único que joga com o pé dominante é o Rodrygo, então ele é o que mais se parece comigo, embora eu fosse mais rápido e ele seja mais técnico - afirmou o ex-jogador.

Rodrygo vive em grande fase em 2025 pelo Real Madrid (Foto: Damien Meyer/AFP)

Javier Balboa jogou por duas temporadas pelo time principal do Real Madrid. O ex-jogador surgiu nas bases da equipe merengue, porém nunca se firmou e somou apenas 14 partidas como profissional entre as temporadas 2005/06 e 2007/08 - quatro na primeira e dez na segunda -, marcando dois gols em sua passagem por Los Blancos.

Real Madrid e Atlético de Madrid pela Champions League

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 17h (de Brasília), por uma vaga nas quartas de final da Champions League. Os Merengues venceram o primeiro jogo, na última semana, por 2 a 1 no Santiago Bernabéu e, agora, precisam apenas de um empate, enquanto os Colchoneros contam com a força da torcida no Metropolitano para remontar diante do maior rival.