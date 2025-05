Astro do Real Madrid entra na mira do Arsenal

Criticado no Real Madrid, Rodrygo entrou na mira do Arsenal para a próxima temporada do clube inglês, segundo o "As". Apesar do monitoramento, ainda não houve contatos formais pela contratação do jogador da Seleção Brasileira.

Sem muito brilho, Rodrygo faz uma temporada pior em relação as duas anteriores com a camisa do Real Madrid. Em 2024/25, o atacante participou de 51 gols, marcou 14 gols e contribuiu com 10 assistências com o clube espanhol.

Por outro lado, o Arsenal vê a necessidade de encontrar novas peças para o setor ofensivo e tornar o elenco mais competitivo. Nos últimos meses, os Gunners perderam Gabriel Jesus e Kai Havertz por lesão e precisaram improvisar o meia Mikel Merino como centroavante.

Além de Rodrygo, o Arsenal monitora outros nomes no mercado de transferências, como Martin Zubimendi e Viktor Gyokeres. No próximo ano, Sterling deve deixar os Gunners e retornar de empréstimo ao Chelsea, o que abre vaga no setor ofensivo para buscar uma nova peça.

Embora tenha sido um atleta essencial nas conquistas recentes do Real Madrid, Rodrygo vem sendo criticado por conta de suas últimas atuações apagadas. O brasileiro não conseguiu ser decisivo na temporada, tendo passado em branco no mata-mata da Champions League.

Monitorado pelo Arsenal, Rodrygo vive um jejum de 13 jogos sem marcar gols e não entrará em campo diante do Mallorca por questões de saúde, nesta quarta-feira (14), pela La Liga.