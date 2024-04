Astro do Real Madrid desperta o interesse de gigantes da Premier League

Elenco do Real Madrid na temporada 2023/2024 (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 17:31 • Londres (ING)

O lateral-esquerdo Ferland Mendy, do Real Madrid, está na mira de três gigantes da Premier League: Arsenal, Liverpool e Manchester United. A informação é do portal inglês "Teamtalk".

O contrato do francês com o clube merengue tem duração até o meio de 2025 e, por isso, Liverpool e Arsenal já teriam até feito consultas pelo jogador, segundo o jornal francês L'Équipe. A publicação ainda informa que o Manchester City também está de olho na situação contratual do atleta.

Nas últimas temporadas, lateral-esquerdo sofreu com as lesões e acabou perdendo espaço no Real Madrid. Diante da necessidade por um jogador que atuasse pelo corredor esquerdo na defesa, outro francês, Camavinga, foi "efetivado" por Ancelotti na posição, fato que fez de Mendy um jogador dispensável no elenco do Real.

Além disso, o clube tem se movimentado há algumas janelas pela contratação de um novo lateral-esquerdo. A tendência é que Alphonso Davies, do Bayern de Munique, reforce os espanhóis na próxima temporada, o que tiraria ainda mais o espaço do jogador, cujo contrato com o Real Madrid se encerra em junho de 2025.

Ferland Mendy pode trocar o Real Madrid por um dos gigantes da Premier League na próxima temporada (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Mendy chegou ao clube merengue em 2019, vindo do Lyon, da França, pelo valor de 48 milhões de euros. O jogador acumula 165 jogos pelo clube espanhol, com seis gols marcados e dez assistências. O valor de marcado do lateral é de 20 milhões de euros, segundo o site "Transfermarkt" e o Real Madrid ainda não definiu um preço para a sua venda.