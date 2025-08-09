Brasileiro se despede do Real Madrid após cinco anos
O brasileiro Reinier se despediu do Real Madrid após ser comprado pelo clube espanhol em agosto de 2020. O meia foi anunciado como novo reforço do Atlético-MG após ser uma sucessão de empréstimos e não ser aproveitado pela equipe espanhola.
- Aos 18 anos, cheguei na Espanha para cumprir o sonho da minha infância: jogar futebol na Europa. E o clube que fez tudo isso possível foi o Real Madrid, o maior do mundo e meu time desde criança. Nos últimos cinco anos, estive na Espanha, Alemanha e Itália. Aprendi com clubes que me fizeram crescer muito como pessoa e profissional. Sei que nada disso seria possível sem a valiosa oportunidade que o Real Madrid me deu. Por isso, finalizo meu contrato com o coração cheio de orgulho, gratidão e com a consciência tranquila. Muito obrigado, Real Madrid!
Reinier iniciou sua trajetória na Espanha vestindo a camisa do Real Madrid Castilla, onde fez dois gols e deu uma assistência em três jogos. No entanto, o brasileiro foi emprestado por duas temporadas ao Borussia Dortmund, onde teve poucas oportunidades.
Na sequência, Reinier nunca recebeu chances na equipe principal do Real Madrid, tendo sido emprestado para o Girona, Frosinone e Granada. O meia antecipou o encerramento de seu contrato, que tinha validade até junho de 2026.
