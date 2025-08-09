Dani Ceballos e Alaba, do Real Madrid, entraram na mira de clubes da Arábia Saudita, nesta janela de transferências. Segundo o "Marca", Al-Hilal e Al-Nassr são os maiores interessados após os fracassos na última temporada.

A dupla do Real Madrid já despertou interesse de equipes da Arábia Saudita no passado, mas não deram muita atenção na época. No entanto, o clube espanhol não recebeu nenhuma proposta oficial por nenhum dos dois jogadores.

Apesar do interesse, a Arábia Saudita não parece ser uma prioridade nem para Dani Ceballos, nem para Alaba, que tem seus futuros incertos no Real Madrid. O espanhol tem interesse em se transferir para o Betis, enquanto o austríaco pretende cumprir o último ano de contrato que tem com os merengues.

Recentemente, o Al-Nassr surpreendeu com a contratação do zagueiro Iñigo Martínez, que pertencia ao Barcelona. Outras novidades não estão descartadas com diversos nomes sobre a mesa dos clubes sauditas.

