Jogadores do Real Madrid entram na mira de clubes da Arábia Saudita

Dupla tem futuro indefinido em clube espanhol

Xabi Alonso reage durante dura derrota do Real Madrid para o PSG no Mundial de Clubes
Xabi Alonso reage durante dura derrota do Real Madrid para o PSG no Mundial de Clubes (Foto: Buda Mendes/AFP)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/08/2025
11:48
Dani Ceballos e Alaba, do Real Madrid, entraram na mira de clubes da Arábia Saudita, nesta janela de transferências. Segundo o "Marca", Al-Hilal e Al-Nassr são os maiores interessados após os fracassos na última temporada.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

A dupla do Real Madrid já despertou interesse de equipes da Arábia Saudita no passado, mas não deram muita atenção na época. No entanto, o clube espanhol não recebeu nenhuma proposta oficial por nenhum dos dois jogadores.

Apesar do interesse, a Arábia Saudita não parece ser uma prioridade nem para Dani Ceballos, nem para Alaba, que tem seus futuros incertos no Real Madrid. O espanhol tem interesse em se transferir para o Betis, enquanto o austríaco pretende cumprir o último ano de contrato que tem com os merengues.

Recentemente, o Al-Nassr surpreendeu com a contratação do zagueiro Iñigo Martínez, que pertencia ao Barcelona. Outras novidades não estão descartadas com diversos nomes sobre a mesa dos clubes sauditas.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Mbappé, Alaba e Arda Güler treinam pelo Real Madrid
Mbappé, Alaba e Arda Güler treinam pelo Real Madrid (Foto: Divulgação)

