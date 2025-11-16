Astro do City dispara contra companheiros da Bélgica: 'Não faremos nada na Copa'
Doku criticou postura dos Diabos Vermelhos contra o Cazaquistão
Astro do Manchester City, Jeremy Doku disparou contra os companheiros da Bélgica após o empate com o Cazaquistão, nas Eliminatórias da Europa. O atacante pediu uma autocrítica do elenco visando a classificação e a disputa da Copa do Mundo em 2026.
- Desperdiçamos muitos pontos, porque não fomos bons o suficiente. Nossa campanha não é boa. O treinador, eu, todo mundo. Kevin (de Bruyne), Romelu (Lukaku), Thibaut (Courtois)... se não somos capazes de ganhar do Cazaquistão sem eles, não faremos nada na Copa do Mundo.
Na sequência, o atacante do Manchester City entendeu que a Bélgica não estudou bem o Cazaquistão e que foram surpreendidos na partida. Doku não escondeu a insatisfação apesar da classificação para a Copa do Mundo estar próxima.
- Nós olhamos o adversário e pensávamos que eles jogariam com bolas longas, mas eles jogaram com bolas curtas e começaram a jogar futebol. Foi completamente diferente do último jogo. Talvez não os analisamos da melhor forma.
Nesta terça-feira (18), a Bélgica recebe Liechtenstein, pela última rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Os Diabos Vermelhos precisam de uma vitória contra a equipe que ainda não somou pontos para carimbar a vaga no Mundial.
Campanha da Bélgica nas Eliminatórias
Em sete partidas disputadas, a Bélgica soma quatro vitórias e três empates, o que faz com que esteja invicta na competição. No entanto, os Red Devils possuem apenas dois pontos de vantagem com relação a Macedônia do Norte e País de Gales, que ocupam a 2ª e 3ª colocação, respectivamente.
