Astro do Barcelona tem permanência confirmada por treinador

Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 15:20 • Rio de Janeiro

O Barcelona teve a confirmação de que um dos grandes nomes do elenco permanecerá no clube por mais uma temporada. Especulado no Galatasaray, Ilkay Gundogan vai ficar no clube catalão até o final do contrato, em junho do ano que vem. A informação foi confirmada por Okan Buruk, treinador da equipe turca, em entrevista coletiva na última sexta (7).

"Todo treinador gostaria de contar com um jogador como Gundogan, mas tenho certeza que ele permanecerá no Barcelona por mais um ano." - disse o treinador do Galatasaray.

O rumor surgiu a partir de uma suposta insatisfação do meia alemão com o mau desempenho do time na temporada 2023/24, além da sensação de insegurança com a competitividade blaugrana nos próximos anos. O meia alemão chegou na última temporada para reforçar o elenco campeão de LA LIGA, mas viu o Barcelona frustrar expectativas no decorrer da passagem.

Aos 33 anos, o jogador foi protagonista e capitão na temporada histórica do Manchester City em 22/23, temporada em que o o time conquistou a tríplice coroa na Inglaterra. A mudança como agente livre para o Barcelona indicava um salto que acabou não sendo alcançado no primeiro ano da passagem. O atleta tem vínculo por mais um ano.

Segundo o portal Mundo Deportivo, da Espanha, Gundogan espera colher os frutos da passagem na próxima temporada: a chegada de Hansi Flick ao comando do clube pode servir de incentivo. Durante a passagem pela seleção da Alemanha, o treinador transformou o atleta no capitão do time e existe uma relação de confiança mútua entre jogador e técnico.