Porém, nem todas as notícias foram positivas para a equipe dos atores, recém-promovida para a quarta divisão nacional. Com apenas 11 minutos de jogo, o goleiro do United, Nathan Bishop, se chocou com o artilheiro do Wrexham, Paul Mullin. O atacante ficou no chão sendo atendido por cerca de oito minutos e deixou o gramado de jogo utilizando uma máscara de oxigênio, sendo substituído por Billy Waters.