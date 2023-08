Destaque das categorias de base do Vasco, Arthur foi vendido ao Grupo City, no qual o Lommel faz parte, em agosto de 2021. Ele disputou 19 jogos na primeira passagem, marcou oito gols e distribuiu duas assistências, finalizando a temporada como o artilheiro do time na segunda divisão belga. Antes de voltar ao clube, o jogador passou pelo Paços de Ferreira, de Portugal, e depois se transferiu ao Bahia.