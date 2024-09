Arthur Elias é indicado ao prêmio de melhor técnico do mundo; confira a lista

Arthur Elias foi indicado ao prêmio de melhor técnico de futebol feminino do mundo (Foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 15:16 • Paris (FRA)

O técnico da Seleção Brasileira de futebol feminino, Arthur Elias, foi indicado nesta quarta-feira (4) ao prêmio de melhor técnico de futebol feminino do mundo pela Revista France Football. A sua indicação, no entanto, se deu principalmente pelo trabalho à frente do time feminino do Corinthians, clube no qual conquistou a Supercopa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores na última temporada.

Recentemente, Arthur Elias levou a Seleção Brasileira feminina à final dos Jogos Olímpicos de Paris e conquistou a medalha de prata, igualando os melhores resultados da modalidade na competição (ao lado de Atenas-2004 e Pequim-2008).

O prêmio de melhor técnico de futebol feminino do mundo na temporada 2023-2024 será entregue no dia 28 de outubro, no Théathre du Chatelet, em Paris (França), durante a cerimônia de entrega da Bola de Ouro.

Confira os(as) indicados(as) ao prêmio de melhor técnico(a) de futebol feminino do mundo na temporada 2023-2024

Arthur Elias (Brasil) - Corinthians e Seleção Brasileira

Emma Hayes (Inglaterra) - Seleção dos Estados Unidos

Filipa Patão (Portugal) - Benfica

Jonatan Giráldez (Espanha) - Barcelona

Sarina Wiegman (Holanda) - Seleção da Inglaterra

Sonia Bompastor (França) - Chelsea