Arteta elogia postura dos jogadores do Arsenal na briga pelo título da Premier League: ‘Fenomenal’

Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 15:48 • Manchester (ING)

A Premier League será definida na última rodada, com Arsenal e Manchester City vivos na briga. Neste domingo (12), os Gunners venceram o Manchester United, no Old Trafford, e retomaram a liderança, agora com 86 pontos. Em entrevista à BBC Sports, Arteta elogiou a postura do elenco na temporada.

- Alguns dos jogadores não estiveram nesta posição (briga pelo campeonato), não sabem o que está em jogo e como se sentem emocionalmente por ter que vencer e vencer. É uma coisa fenomenal que eles estão fazendo - destacou.

Apesar da vitória por 1 a 0, com gol de Trossard, o Arsenal não fez a sua melhor partida. Arteta falou sobre a atuação da equipe, mostrando que precisa consertar os erros para a decisão do próximo final de semana.

- Hoje não estávamos compostos, limpos e consistentes o suficiente e fazendo as coisas simples da maneira certa. Isso não lhe dá o controle do jogo.

O Arsenal volta a campo no domingo (19), a partir das 12h (de Brasília), contra o Everton, pela 38ª e última rodada da Premier League.

