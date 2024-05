Bellingham rasga elogios a Vini Jr: ‘Estou com o melhor jogador do mundo’

Vini Júnior e Bellingham comemoram título da La Liga, em Madri (Divulgação/RealMadrid)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 12:49 • Madri (ESP)

A cada dia que passa, o Brasil aumenta as chances de voltar a ter um jogador eleito melhor do mundo. Vinícius Júnior está ganhando destaque na Europa, e o elenco do Real Madrid parece ter a certeza da premiação ao atacante.

Em entrevista à Real Madrid TV, na comemoração do time pelo título da La Liga, em Madri, Bellingham disse estar feliz pela primeira conquista como jogador merengue e garantiu que Vini Jr é o número 1 do mundo, atualmente.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Estou muito feliz pela minha primeira comemoração. Estou com o melhor jogador do mundo e muito feliz - disse.

Ao lado do meio-campista inglês, o atacante brasileiro também elogiou o companheiro de clube, reafirmando o momento vivido na carreira.

- Estou do lado do 'Belligol', como dizem no Brasil. Estou muito feliz por poder compartilhar isso com todos os jogadores e torcedores. Isso vai nos dar muita energia para vencer a Liga dos Campeões - declarou.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O Real Madrid conquistou a 36º taça da La Liga. Agora, a equipe se concentra para disputar a final da Champions League, contra o Borussia Dortmund, no dia 1º de junho, em busca da 15ª conquista.

FUT INTERNACIONAL