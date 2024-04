Arteta comemora 100 vitórias com Arsenal na Premier League e rasga elogios ao Tottenham

Arteta está perto de ser campeão da Premier League com Arsenal (HENRY NICHOLLS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 13:46 • Londres (ING)

Está fazendo história. Mikel Arteta, treinador do Arsenal, chegou à 100ª vitória na Premier League sob o comando dos Gunners ao vencer o Tottenham por 3 a 2, neste domingo (28), ficando ainda mais próximo do título.

Em entrevista à BBC após o clássico, Arteta comemorou o feito pessoal e rasgou elogios aos Spurs pelo embate em Londres.

- Obrigado a todos no clube por me apoiarem e à equipe por contribuir para isso. É um bom dia para comemorar - destacou.

-É uma equipe que tem a capacidade de machucar, corre muitos riscos na posse de bola. É difícil de jogar contra. Tem qualidade e no contexto do jogo permite-nos ir mais fundo, o que não planejávamos fazer muito - disse.

O Arsenal estava vencendo por 3 a 0 já no primeiro tempo, enquanto na segunda etapa sofreu com a alta pressão do Tottenham, que diminuiu para 3 a 2 e, por pouco, não encontrou o empate no fim.

A vitória para o Arsenal foi ainda mais comemorada por Arteta por ser ser marcada pela segunda temporada seguida em que os Gunners venceram o clássico na casa do Tottenham. O Arsenal lidera a Premier League com 80 pontos, está com uma mão na taça, mas tem o Manchester City logo atrás, com 79.

- Foi realmente difícil, e fazer isso por dois anos consecutivos [vitória no Tottenham Hotspur Stadium] é ainda mais difícil - finalizou.

