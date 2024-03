Arsenal vence Sheffield United com goleada histórica e segue na briga pelo título da Premier League; veja os gols

Martinelli deixa sua marca em terceiro gol do Arsenal (DARREN STAPLES / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 19:11 • Sheffield (ING)

O Arsenal entrou em campo, nesta segunda-feira (4), em partida válida pela 27ª rodada da Premier League, e venceu, com uma goleada histórica, o Sheffield United por 6 a 0, jogando fora de casa. Odegaard, Bogle (contra), Martinelli, Havertz, Declan Rice e Ben White foram os goleadores.

Com este resultado, os Gunners se mantêm em terceiro lugar, agora com 61 pontos, a dois pontos do Liverpool, atual líder. O Sheffield amargura a lanterna do Inglês, com 13.

⚽COMO FOI A PARTIDA?

O futebol da equipe de Mikel Arteta está surpreendendo na Europa, apesar de não estar contrariando as estatísticas. Com a goleada diante do Sheffield United, o Arsenal se tornou a primeira equipe das quatro primeiras divisões inglesas a marcar ao menos cinco gols jogando fora de casa.

Em relação à partida: um verdadeiro massacre do início ao fim, com destaque para o primeiro tempo. Com apenas quatro minutos, Odegaard inaugurou o placar com bola escorada na grande marca da pequena área.

Os gols relâmpagos permaneceram. Com 13 minutos, Bogle marcou contra, em jogada individual de Saka. O camisa 7 driblou o marcador na ponta-direita e chutou para a pequena área, com o jogador do Sheffield desviando para o fundo da rede.

Não demorou e o Arsenal voltou a comemorar. Aos 15', o brasileiro Gabriel Martinelli tabelou com Kiwior e finalizou forte para o gol.

Sem baixar a intensidade, os Gunners marcaram o quarto gol, decretando a goleada. Com 24 minutos, foi a vez de Kai Havertz. Em falha do Sheffield, o time londrino roubou a bola no meio-campo e avançou em direção ao gol. O camisa 29 chutou rasteiro, à esquerda do goleiro adversário, ampliando a vantagem.

No fim do primeiro tempo, o Arsenal ainda teve tempo para marcar o quinto gol e entrar para a história com a terceira partida seguida atuando fora de casa marcando pelo menos cinco gols. Assim como no quarto, Saka recebeu na ponta-direita, passou pelo marcador e tocou para trás. Bem posicionado, Rice chutou no contrapé de Grbic.

A expectativa dos Gunners de marcar mais gols no segundo tempo, assim como foi na primeira etapa, não foi correspondida. Apesar disso, o time de Arteta ainda ampliou o placar. Aos 12 minutos, Ben White recebeu de Havertz na grande área e selou o placar final.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Arsenal volta a jogar somente no sábado (9), contra o Brentford, a partir das 14h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Inglês.

