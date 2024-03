Vini Jr estreia nova cor de chuteira

Vini Jr chegou a romper com a marca em 2023 (Foto: Reprodução / X)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 16:49 • Madri (ESP)

Vini Jr estreou uma nova cor das chuteiras Nike Air Max Plus TN durante treino do Real Madrid. Em novembro do ano passado, a Nike renovou o contrato com o jogador até 2030 e prometeu apoiar as causas sociais defendidas por ele, como a luta contra o racismo.

Patrocinado pela Nike desde os 13 anos, Vini buscou, em 2022, uma rescisão unilateral do contrato que se estendeu até a ruptura da parceria com a empresa norte-americana em fevereiro de 2023, mais por questões de tratamento e valorização do que por aspectos financeiros.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O atacante se sentiu desprestigiado pela Nike por usar chuteiras de coleção antiga durante a Copa do Mundo no Qatar e não participar de peças publicitárias. Vini Jr chegou a usar, na época, uma chuteira preta, sem marca aparente, no primeiro tempo de partida contra o Valencia.

Segundo o The Athletic, agora, além de um contrato financeiramente mais vantajoso que o anterior, a Nike se comprometeu a dar ao atacante um papel de destaque nas novas campanhas promocionais.