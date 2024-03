Barcelona anuncia lesões de De Jong e Pedri, e dupla titular pode ficar de fora da Champions League

De Jong sofre lesão no tornozelo direito e preocupa Xavi (ANDER GILLENEA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 17:24 • Barcelona (ESP)

O Barcelona sofreu com duas baixas na última partida da La Liga, neste domingo (3), que preocupam Xavi. A dupla De Jong e Pedri vão desfalcar nas próximas partidas, podendo ficar de fora da disputa das oitavas de final da Champions League, contra o Napoli.

Em nota, o clube catalão informou a gravidade dos problemas. De Jong sofreu novamente um estiramento no ligamento lateral do tornozelo direito, sendo esta a segunda lesão na temporada.

Já o companheiro de equipe Pedri sofreu lesão no músculo reto femoral da coxa direita, também reincidente, sendo esta a terceira em 2023/24. O Barça não divulgou o tempo de recuperação da dupla, mas a expectativa é de que seja de, no mínimo, um mês. Ambos saíram machucados ainda no primeiro tempo contra o Athletic Bilbao.

Em entrevista após a partida, Xavi Hernández, técnico do Barcelona, comentou sobre as duas perdas, reforçando um possível longo período sem poder contar com De Jong e Pedri.

- É um dia triste. As lesões não parecem boas e certamente nos afetaram. Tivemos muito azar. São dois jogadores muito importantes para o nosso plano de jogo. Imagino que vamos sentir falta deles por vários jogos.

