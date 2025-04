Arsenal planeja gastar quase dois bilhões com reforços na janela

O Arsenal planeja gastar 200 milhões de libras (R$ 1.515 bilhão) com as chegadas de Nico Williams, Viktor Gyokeres e Martin Zubimendi. Os três nomes são tratados como prioridade pelo técnico Mikel Arteta, segundo o "Mirror".

Internamente, existe o entendimento de que os Gunners possuem carência de jogadores em algumas posições. Com os reforços, o clube londrino planeja disputar com mais força o título da Premier League, que não é conquistado desde 2003/2004.

Na atual temporada, o Arsenal vem sofrendo com a posição de centroavante devido as lesões de Gabriel Jesus e Kai Havertz. Enquanto isso, Gyokeres é tratado como a grande atração do mercado por conta do que vem fazendo com a camisa do Sporting, onde marcou mais de 80 gols em dois anos.

O Arsenal conta com Andrea Berta como novo diretor de futebol para atuar nos bastidores e fazer o sonho virar realidade. O dirigente possui muita influência na Espanha, onde trabalhou nos últimos 12 anos, e onde atua Nico Williams e Zubimendi.

Saídas do Arsenal

Embora as contratações gerem grande expectativa, o Arsenal deve contar com algumas saídas no elenco na próxima temporada. Os meias Jorginho e Thomas Partey não devem permanecer no elenco, o que faz com que a chegada de Zubimendi ganhe importância.

Por outro lado, Gabriel Jesus não possui permanência garantida, embora tenha contrato até junho de 2027. O brasileiro não vinha sendo titular com Mikel Arteta e a lesão precoce interrompeu a boa fase do camisa nove.