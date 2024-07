Arsenal fecha com zagueiro da Itália, destaque da Eurocopa

Calafiori foi destaque da Itália na Euro 2024 (Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 09:25 • Rio de Janeiro

O Arsenal acertou a contratação do zagueiro Calafiori, do Bologna e destaque da Itália na Eurocopa. Segundo a imprensa inglesa, os Gunners devem pagar cerca de 40 milhões de euros (R$ 245 milhões na cotação atual), mais € 5 milhões (R$ 30,6 milhões) em bônus e variáveis pelo jogador de 22 anos.

Após a campanha brilhante do Bologna no Campeonato Italiano na última temporada, comandado por Thiago Motta, agora na Juventus, o defensor foi alvo preferido para reforçar a defesa do Real Madrid na janela do meio de 2024.

No entanto, o Arsenal, de Mikel Arteta, levou a melhor na disputa e acertou com o jogador. Calafiori irá para os Estados Unidos, onde o time inglês fará pré-temporada, para realizar exames médicos e assinar contrato de cinco anos.

Calafiori foi sondado pelo Real Madrid antes de acertar com o Arsenal (Foto: Christophe SIMON / AFP)

Classificado para a Champions League depois de 59 anos, o Bologna perde um dos nomes fundamentais do elenco, mas podem ter Mats Hummels na reposição, visto que o zagueiro de 35 anos deixou o Borussia Dortmund no fim da temporada e está livre no mercado.

Na Eurocopa, Calafiori fez o gol contra que deu a vitória da Espanha contra a Itália na fase de grupos. Porém, ele deu a assistência na jogada que garantiu o empate contra a Croácia e arrancou a classificação ao mata-mata. Suspenso nas oitavas, os Azzurri foram derrotados para a Suíça.