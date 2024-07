Al-Ittihad anuncia francês como o segundo jogador mais caro da liga saudita

(Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

O Al-Ittihad segue investindo alto para a temporada 2024/25. A equipe liderada por Karim Benzema anunciou, na quarta-feira (25), a contratação de Moussa Diaby. Com a negociação, o jogador de 25 anos se tornou a segunda maior contratação da história da liga saudita, atrás apenas de Neymar.

Segundo a imprensa europeia, o clube saudita pagou 60 milhões de reais (R$ 368 milhões na cotação atual) ao Aston Villa pelo francês. A transferência se igualou a do luso-brasileiro Otávio, do Al-Nassr, e do atacante brasileiro Malcom, do Al-Hilal, que foram pelo mesmo valor.

Neymar deixou o PSG para o time de Jorge Jesus por 90 milhões de euros. Benzema, Cristiano Ronaldo e Kanté chegaram à Arábia Saudita sem custos pela transferência.

Diaby é o terceiro francês a reforçar o Al-Ittihad para a próxima temporada, e o quinto do elenco: além dele, o clube de Benzema contratou o técnico Laurent Blanc para ocupar o cargo de Marcelo Gallardo, o meia ex-Lyon Roma Aouar, e as duas estrelas já consolidadas no plantel - Kanté e Karim Benzema.

Com a saída do atacante e o dinheiro recebido, o Aston Villa busca uma reposição e tem um alvo bem definido. O desejo do técnico espanhol Unai Emery no momento é o atacante João Félix, do Atlético de Madrid.

Al-Ittihad anuncia contratação de Moussa Diaby (Foto: Divulgação / Al-Ittihad)