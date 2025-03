Arrascaeta e De la Cruz, do Flamengo, são cortados do Uruguai

A seleção do Uruguai anunciou os cortes de Giorgian de Arrascaeta e Nicolás de la Cruz, ambos do Flamengo, neste sábado (22). Ambos atuaram pela Celeste diante da Argentina na sexta-feira (21), mas não seguirão com o grupo para o duelo com a Bolívia, em El Alto, pelas Eliminatórias para a Copado Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O anúncio foi feito nas redes sociais da seleção uruguaia. No clássico contra os argentinos, o Arrascaeta deixou o campo com dores na coxa direita e foi substituído pelo companheiro de clube nos minutos finais do primeiro tempo. O camisa 10 realizou exames neste sábado (22) e seguirá em tratamento no Uruguai.

continua após a publicidade

Por sua vez, De la Cruz não teve o motivo do corte revelado pela seleção. No entanto, segundo o jornalista Venê Casagrande, o Departamento Médico do Flamengo foi informado que o corte foi por "opção técnica". Assim, o meio-campista não tem qualquer problema físico e retornará ao Rubro-Negro de forma antecipada.

Segundo o "sportv", antes da bola rolar contra a Argentina, ainda no aquecimento, Arrascaeta pediu uma massagem e spray na coxa. O jogador foi ao banco de reservas para receber atendimento. O meia não recebeu nenhum tipo de tratamento no decorrer do primeiro tempo no banco de reservas, nem fez o famoso "gelo".

continua após a publicidade

Gerson também retorna

Na sexta-feira (21), Gerson, com dores no posterior da coxa esquerda, foi cortado da lista da Seleção Brasileira para a partida contra a Argentina. Após passar por exames médicos, o meio-campista do Flamengo não teve lesão constatada. No entanto, segundo apuração do Lance!, ele segue com dores na região. Apesar de não mostrar contusão, a bateria de exames sinalizou contratura e fadiga no local.

➡️ Vini Jr do Real Madrid ou da Seleção Brasileira? Veja números