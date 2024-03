Arábia Saudita bate na porta do Real Madrid para buscar craques; entenda

Real Madrid x Sevilha (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 12:03 • Madri (ESP)

A Liga Saudita voltará a buscar jogadores do Real Madrid para reforçar seus clubes para a próxima temporada. Eles procuram buscar craques mundiais que provavelmente serão contratados. O clube espanhol ainda não resolveu nenhuma das incógnitas que pairam sobre alguns jogadores do elenco liderado por Carlo Ancelotti, circunstância que não escapa ao futebol árabe.

Após a ida de Cristiano Ronaldo para o Al-Nassr e Karim Benzema para o Al-Ittihad em 2023, pouco tempo depois de ser eleito o Ballon d'Or da France Football, os sauditas seguirão na busca de alguns dos ídolos dos blancos. O principal nome para reforçar o futebol árabe é Luka Modric, o contrato do meia de 38 anos acaba ao fim da temporada e foi um nome essencial de uma das gerações mais vencedoras do clube espanhol. Contudo, o croata perdeu espaço nesta temporada e deve integrar ao futebol árabe na próxima temporada.

Além de Modric, os outros jogadores que estão na mira do futebol saudita são: Lucas Vázquez, lateral reserva de Carvajal e atacante de origem com anos de casa, Nacho Fernandéz, zagueiro de 34 anos e Ferland Mendy. O contrato dos espanhóis também se encerrarão ao fim da temporada e o Real Madrid não se mexeu sobre ambos os casos. Diferentemente dos outros três, Mendy tem contrato até 2025 e está na mira da Liga Saudita pela possível ida do lateral esquerdo Alphonso Davies para o clube merengue. Real Madrid ofereceu-se para renovar o contrato do francês, mas a proposta nunca satisfez as suas reivindicações

No próximo verão, espera-se outro grande desembolso de milhões do futebol saudita para buscar alguns dos melhores jogadores do mundo, mas a prioridade para uma possível renovação segue do Real Madrid.