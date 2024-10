‘Aposenta logo’: Cristiano Ronaldo ‘pipoca’ em jogo do Al-Nassr e web detona

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 17:10 • Redação do Lance!

O Al-Nassr perdeu por 1 a 0 e foi eliminado pelo Al-Taawoun nas oitavas de final da Copa do Rei Saudita. Cristiano Ronaldo, astro da equipe, se tornou protagonista do revés por perder um pênalti decisivo aos 51 minutos do segundo tempo. Dessa forma, o time comandado por Stefano Pioli vivenciou o primeiro fracasso da temporada 24-25.

Cristiano Ronaldo isolou o pênalti e acabou com as chances de uma virada do Al-Nassr na partida. A web não perdoou o astro português e clamou pela aposentadoria. Confira reações!

Cristiano Ronaldo perde pênalti decisivo pelo Al-Nassr

Agora, o Al-Nassr concentra esforços pela disputa da Champions da Ásia e do Campeonato Saudita. O próximo compromisso da equipe de CR7 é o Al-Hilal, na próxima sexta-feira (1).

