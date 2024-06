Após título da Champions League, Florentino Pérez abre o jogo sobre permanência de Modric

Modric com a taça da Champions League. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 20:30 • Londres (ING)

O Real Madrid foi campeão da Champions League após vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund, no Estádio de Wembley. Com gols de Carvajal e Vinícius Jr, o clube merengue conquistou a 15ª taça da sua história e se isolou ainda mais como maior clube da competição.

Após a conquista, Florentino Pérez, presidente do clube, quebrou o silêncio sobre uma das grandes novelas da próxima janela: a permanência de Luka Modric.

"Eu acho que ele vai ficar no clube por mais uma temporada." Disse o presidente após o título.

Florentino Pérez ao lado do CEO do Borussia Dortmund na cerimônia de entrega de medalhas da Champions League. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)

Luka Modric e o Real Madrid deve conversar nas próximas semanas para selar o destino do camisa 10. No decorrer da temporada, ventilou-se que o croata estava insatisfeito com perda de espaço no elenco causada pela explosão de jogadores mais jovens, como Tchouaméni, Valverde, Camavinga e Bellingham.

A saída não foi descartada em um momento inicial, mas, o sentido das coisas aponta que o casamento entre o clube e o jogador será renovado por mais um ano. É o que apontam as apurações de Fabrizio Romano, jornalista especializado em transferências internacionais.

Com a conquista em Wembley, Modric se tornou um dos atletas com mais títulos na história da Champions League: são seis taças ao todo. Além do meia, nomes como Toni Kroos, Nacho, Carvajal e o lendário Paco Gento figuram entre os maiores ganhadores.

Luka Modric levanta troféu histórico da Champions League com a camisa do Real Madrid. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

