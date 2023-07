O atacante brasileiro Álvaro Oliveira acertou a sua ida para o Al Bataeh, equipe dos Emirados Árabes. Essa não será a primeira experiência do jogador nos Emirados, desde 2019 ele atua por clubes do país. Nas últimas duas temporadas, o brasileiro atuou pelo Dibba Al Fujairah e foi destaque da equipe. Álvaro falou sobre o acerto com o novo clube e a permanência no futebol do EAU.